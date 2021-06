Tiago Ferreira em sexto lugar no campeonato da Europa de maratona em BTT

O português Tiago Ferreira (DMT) foi este domingo o sexto classificado no campeonato da Europa de maratona em BTT, que decorreu na cidade suíça de Evolène e terminou com a vitória do alemão Andreas Seewald (Canyon Northwave).

O ciclista luso tinha ganho o último Europeu, em 2019, mas, desta vez, ficou fora do pódio. Na corrida, de 78 quilómetros, com 3.900 metros de acumulado de subida, terminou a 11 segundos do vencedor.

O colega de equipa português Roberto Ferreira desistiu, com o selecionador nacional, Pedro Vigário, a fazer, ainda assim, um "balanço positivo" da participação da seleção, em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo.

"Estivemos na discussão da corrida com o Tiago Ferreira e fizemos tudo para conseguir alcançar um bom resultado. O Tiago estava muito focado, esteve muito perto de alcançar a quinta posição e terminou com um bom resultado", declarou.