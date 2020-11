Tiago Machado regressa ao Boavista

Tiago Machado, de 35 anos, vai regressar à equipa onde em 2005 deu o salto para o profissionalismo. O Famalicense vai em 2021 correr na Rádio Popular-Boavista, equipa que representou de 2005 a 2009, antes de dar o salto para o estrangeiro, onde esteve até 2018. Em 2019 regressou então a Portugal, para competir no Sporting-Tavira, transferindo-se em 2020 para a Efapel, equipa que agora deixa.





"Não escondo que tenho o Boavista no meu coração. Foi aqui que aprendi a sofrer, a ganhar e a trabalhar para uma equipa", disse o famalicense em declarações à página do Facebook da equipa."Nunca escondi o apreço pelo Tiago. É um ciclista de raça, sempre disponível para dar o máximo em prol de uma equipa. No Boavista, ao longo de muitos anos, foi um dos ciclistas que mais nos marcou, pela generosidade no esforço e por ser um lutador", destacou por sua vez o diretor-desportivo da equipa axadrezada, José Santos.