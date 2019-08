Tom Dumoulin troca Sunweb pela Jumbo-Visma

O ciclista holandês Tom Dumoulin, vencedor da Volta a Itália em 2017 e segundo na Volta a França em 2018, vai trocar no final do ano a formação da Sunweb pela da Jumbo-Visma, anunciaram esta segunda-feira as duas equipas."Depois de um incrível recorde de oito anos de sucesso, a Sunweb e Tom Dumoulin vão separar-se no final da temporada de 2019", anunciou em comunicado a equipa alemã Sunweb, apesar de o holandês, de 28 anos, ter ainda mais dois anos de contrato.Poucos minutos após o anúncio, a formação holandesa Jumbo-Visma publicou um vídeo nas suas redes sociais em que desejava as boas-vindas acrescentando que, de agora em diante, não iriam lutar entre si, mas juntos contra os outros."Depois da deceção de ter falhado o Tour [2019] e de me encontrar em casa no meu sofá, comecei a pensar que um novo ambiente poderia ser refrescante", explicou Tom Dumoulin, que em 2017 se sagrou campeão mundial de contrarrelógio.