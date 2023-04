Travão a fundo na época de Pogacar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O esloveno Tadej Pogacar ficou de baixa com o pulso esquerdo fraturado após queda na clássica Liège-Bastogne-Liège, mas já se encontra em período de recuperação, com o objetivo de atacar o Tour daqui a pouco mais de dois meses. "Aconteceu. Tive sorte em apenas quebrar o pulso, considerando o acidente maluco que aconteceu. Desejo que Mikkel Honoré recupere, pois sofreu mais sequelas do que eu na queda e dou os parabéns ao triunfo de Remco Evenepoel, a nossa batalha vai ter de esperar. Estou muito feliz pelo apoio recebido dos adeptos, família e funcionários hospitalares", considerou nas redes sociais Tadej Pogacar, que vai ter de parar seis semanas, segundo o último relatório médico, já depois de intervenção cirúrgica ao escafóide.

Record questionou José Azevedo, sobre até que ponto Pogacar vai estar em condições para discutir o Tour? O antigo ciclista e atual diretor desportivo da Efapel respondeu: "A lesão acontece quando estava em grande forma e uma recuperação de mais de 10 dias pode condicionar, mas é um corredor excecional e pode continuar a treinar nos rolos, sem ficar completamente parado. Teve bom planeamento, pois pode ganhar todo o tipo de corridas, mas no Tour terá de ser mais comedido e poupar-se para as montanhas da última semana."