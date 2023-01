UCI alivia um pouco mais o protocolo sanitário relativamente à Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O protocolo sanitário para 2023 da União Ciclista Internacional (UCI), esta quinta-feira divulgado, alivia um pouco mais as restrições ligadas ao combate à Covid-19, "tendo em conta a evolução marcadamente favorável da situação internacional".



"Se bem que o risco de aparecimento de novas variantes persista, os riscos sanitários permanecem muito fracos no pelotão graças à imunidade celular induzida pela vacinação e as infeções banais recentes", refere o novo protocolo da UCI, que alivia "consideravelmente" as regras de organização de corridas.

Em 2023, não será mais exigido o passaporte sanitário, certificado de vacinas ou testes à covid-19 negativos para se participar nas provas.

"Mais de 98% de corredores e elementos de equipas beneficiaram de um programa vacinal completo. A imunidade induzida pela vacinação e pelas infeções permite evitar todas as formas graves da doença" e o risco de miocardite viral "parece estar totalmente afastado" nos ciclistas, reforça o protocolo UCI.

No caso de aparecimento de um caso positivo no seio de uma equipa nas grandes voltas, a decisão de isolamento e retirada de prova será tomada de forma colegial pelo médico da equipa afetada, o médico da prova e o diretor médico da UCI.

Os organizadores deverão comunicar antes das provas o grau de perigo no plano sanitário da zona onde vai decorrer a corrida (verde, laranja ou vermelho) e, "em função dessa caracterização, medidas - recomendadas, desejáveis ou obrigatórias - poderão ser tomadas".

Desde 2020, a pandemia de Covid-19 afetou o pelotão em várias corridas, incluindo a última Volta de França, em que 17 corredores tiveram de abandonar em consequência de testes positivos, incluindo o britânico Chris Froome, tetracampeão da prova, e os franceses Guillaume Martin e Warren Barguil.