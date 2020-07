UCI decidirá se interrompe uma corrida em caso de Covid-19 no pelotão

A União Ciclista Internacional (UCI) atualizou o seu protocolo médico de coronavírus antes do recomeço da temporada, confirmando-se que assumirá a responsabilidade final de decidir se deve ou não parar uma corrida se surgir um caso Covid-19 numa equipa.





"Será constituído um grupo com representantes das equipas, ciclistas, organizador, UCI, médicos das equipas e o médico da Covid-19 decretado para o evento ", lê-se na versão mais recente do protocolo da UCI, que adianta: "Este grupo reunirá todas as informações relacionadas ao evento para as transmitir à UCI, que após consultar os organizadores e as autoridades nacionais, tomará a decisão mais adequada à situação."Ainda que não esteja para já definido quem ficará em quarentena em relação às pessoas que estiveram em contacto com a pessoa infetada, ciclista ou staff da equipa, certo é que a corrida não será interrompida.Será, de resto, criada a bolha da equipa, onde só entram os ciclistas e elementos do staff que se fizeram antes vários testes à Covid-19 e claro com resultado negativo. Para todas as corridas, os atletas devem passar por dois testes, o primeiro a ser feito seis dias antes da prova, o segundo com três dias de antecedência.Os testes durante as corridas propriamente dito só serão realizados nas três Grandes Voltas (Tour, Giro e Vuelta), especificamente nos dias de descanso.Também durante as corridas, os ciclistas devem relatar os sintomas logo de manhã, quando se tratar de provas de um dia, e manhã e à noite de cada dia em provas por etapas.O protocolo da UCI visa ainda medidas de distanciamento social e regras especiais de alojamento nos hotéis de cada equipa. As cerimónias do pódio também serão adaptadas, sendo ainda a UCI responsável por um protocolo antidoping especial.A retoma da temporada de 2020, no que ao calendário do World Tour diz respeito, está prevista para o dia 1 de agosto, com a clássica Strade Bianchi, mas na próxima semana já haverá a Volta a Burgos, com vários equipas do pelotão mundial.