UCI suspende colombiano Miguel Ángel López por suspeita de doping

A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou esta terça-feira ter aplicado uma suspensão provisória ao colombiano Miguel Ángel López (Medellín-EPM) por suspeita de doping, no âmbito de uma investigação ao médico Marcos Maynar.

"Após uma investigação da Agência Internacional de Testagem, que inclui provas recolhidas pelas autoridades espanholas e a Organização Antidopagem de Espanha, no âmbito do caso de Marcos Maynar, a UCI notificou esta terça-feira Miguel Ángel López por uma potencial violação das regras anti doping", pode ler-se num curto comunicado do organismo de cúpula do ciclismo mundial.

A decisão, então, é a de "suspender provisoriamente o ciclista até uma decisão final".

Esta decisão surge depois de ter sido analisada a informação e material recolhido pela Agência Internacional de Testagem, tendo em conta o uso de substância proibida nas semanas que antecederam a Volta a Itália de 2022.

O caso em torno do ciclista de 29 anos arrasta-se já a 2022, ano em que corria na Astana, e é novo capítulo na atribulada carreira de 'Superman' López, que este ano ficou de fora do pelotão europeu devido às suspeitas.

Sem caminho no WorldTour, acabou por correr pela Medellín-EPM, equipa colombiana do Continental Tour, terceiro escalão, e tem dominado a cena americana, com 24 vitórias, a última delas na segunda-feira, na Volta ao Panamá.

Vencedor de três etapas na Volta a Espanha e de uma na Volta a França, acabou em terceiro lugar a Volta a Itália de 2018 e a Vuelta desse mesmo ano, entre outras vitórias de monta nos anos que passou na ribalta do ciclismo na Europa.