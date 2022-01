Ullrich nega recaída nas drogas mas aponta problemas de saúde: «Meço menos 2 centímetros do que antes»

Jan Ullrich voltou a ser internado no hospital há alguns dias e a imprensa alemã rapidamente começou a avançar que o antigo ciclista alemão teria tido uma recaída e voltara aos vícios que tivera antes, de álcool e drogas. Ullrich negou agora essas acusações e explicou ao 'Bild' os verdadeiros motivos do seu internamento."Tive uma trombose e uma infeção sanguínea muito grave. Mas não voltei ao álcool ou às drogas de novo. No início do tratamento submeti-me a um teste de drogas e deu negativo", disse.O internamento de Jan Ullrich surge depois da celebração do 48.º aniversário do antigo ciclista alemão, em Cuba. A festa acabou por dar para o torto, Ullrich até apanhou um avião para a Europa, mas acabaria por ser internado no México após uma escala feita no país. "Todos sabem da minha história. Há 3 anos estava realmente mal porque segui o mesmo caminho de Marco Pantani. Quase morri. Agora vivo de uma forma muito saudável, a minha namorada cozinha alimentação saudável para mim. Isso pôs-me em boa forma e fez-me sentir bem".Ainda assim, os problemas de saúde aumentam a lista de preocupações. "Três ou quatro discos intervertebrais 'desabaram' por completo. Agora só meço 1,81m, 2 centímetros a menos do que antes".