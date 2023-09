Valeria Valgonen conquista 3.ª edição da Volta a Portugal feminina: «Estou muito feliz, mas sinto-me morta»

A ciclista russa Valeria Valgonen (Massi-Tactic) conquistou este domingo a terceira edição da Volta a Portugal feminina, após vencer a quarta e última etapa da prova.

A camisola amarela foi a melhor no final dos 84,4 quilómetros entre Murtosa e Gondomar, disputados quase sempre debaixo de chuva, cortando a meta com o tempo de 2:18.11 horas, à frente de Marina Garau e Susana Pérez, ambas ciclistas da Cantabria Deporte-Rio Miera, respetivamente segunda e terceira.

As três subidas pontuáveis para o prémio de montanha da jornada foram pautando o desenrolar da etapa, com a primeira, em São João de Ver, ao quilómetro 38,9, a fazer uma primeira seleção, deixando o pelotão da frente reduzido a cerca de 30 corredoras.

Na descida subsequente, a campeã nacional de fundo e uma das candidatas ao pódio, Cristiana Valente (Glassdrive-Chanceplus-Allegro), sofreu uma queda, que a deixou fora da corrida.

Na segunda montanha, ultrapassada a 13,8 quilómetros da meta, destacaram-se Miryam Nuñez (Massi-Tactic), Ariadna Gutiérrez (Farto-BTC) e Marina Garau, com a Massi-Tactic a assumir a perseguição, apesar de ter a equatoriana, que foi a primeira líder da prova após vencer o prólogo, na frente.

O esforço da equipa espanhola foi bem-sucedido e, no acesso à subida para a meta, às três corredoras na frente de corrida juntaram-se Valeria Valgonen, Susana Pérez e Martina Moreno (Farto-BTC).

A luta pela etapa foi a seis, numa reta da meta em subida, com Valeria Valgonen a ser a mais forte e a confirmar, assim, o triunfo final, com 20 segundos de vantagem sobre a colega de equipa Miryam Nuñez. Marina Garau fechou o pódio, a 40.

"Estou muito feliz, mas sinto-me morta. Tinha muito más sensações antes da etapa, mas as minhas colegas trabalharam tanto para mim durante a corrida que queria dar-lhes esta vitória. Estou muito feliz por tê-lo conseguido e espero que este triunfo seja importante para a minha carreira", afirmou a vencedora da terceira edição da Volta a Portugal feminina.

Ana Caramelo (Matos Mobility-Optiria) foi a melhor portuguesa na classificação geral, fechando a prova na sexta posição, a 1.12 minutos da vencedora. Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera) foi a outra portuguesa no top-10, no 10.º lugar, a 1.28 de Valgonen, com a júnior Marta Carvalho (Extremosul-Hotel Alísios-CA Terras do Arade) a ser 14.ª da geral absoluta e a vencer a juventude.

"Esta camisola é muito, muito importante para mim, porque mostra que estou no bom caminho e o trabalho está a dar resultados. Senti-me bem ao longo destes dias, melhor até do que estava à espera antes da Volta", admitiu a melhor jovem, citada em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Valeria Valgonen sucedeu, no palmarés da Volta a Portugal feminina, a Raquel Queirós, vencedora em 2021, e a Nathalie Eklund, primeira classificada em 2022.