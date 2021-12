Van Aert mais forte no regresso de Van der Poel

O belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) não deu ontem quaisquer hipóteses ao campeão mundial, o holandês Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), conquistando o triunfo em Dendermonde, cidade do seu país, na 12ª etapa da Taça do Mundo, após duelo inédito esta temporada. O belga Toon Aerts (Baloise Trek Lions) fechou o pódio da corrida de ciclocrosse.

De regresso à competição após lesão num joelho, Van der Poel tentou andar na frente, posicionando-se ao lado de Toon Aerts, mas o campeão belga, indiferente às duras condições da pista cheia de lama, ultrapassou a dupla, quebrando a resistência dos rivais após 40 minutos de discussão. Tratou-se da quarta vitória da época, duas consecutivas na Taça do Mundo.

Com um ataque fulminante à quinta volta do circuito, Wout van Aert ganhou 49 segundos, decisivos, ficando apenas triste por a corrida não ter público, devido às restrições da pandemia.

O líder da Taça do Mundo Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) terminou em nono, uma posição atrás do rival Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Iserbyt lidera a Taça do Mundo com 85 pontos, faltando três etapas para o final. A próxima corrida será em Hulst (Holanda), a 2 de janeiro.



Vencedor queria ter a multidão a puxar



Wout van Aert não deixou de comemorar, mas ficou infeliz pelo silêncio que marcou o seu triunfo: "Foi triste, sem público, no Natal, que é o mais bonito para o ciclocrosse. Espero continuar assim, mas é grande deceção correr sem adeptos, especialmente num percurso como este, perfeito para grandes multidões. Não seria perigoso para ninguém. Estou feliz por fazer o meu trabalho, vou continuar motivado." Já Van der Poel ficou satisfeito na estreia da época: "Foi muito bom, de acordo com as minhas expectativas. Fraquejei no final, mas vou melhorar."