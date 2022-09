Van der Poel quebra o silêncio: «Há rumores de que empurrei as raparigas, mas isso não aconteceu»

Mathieu Van der Poel está de regresso à Holanda, depois de ter sido detido na madrugada de sexta-feira para sábado, na Austrália, por ter agredido duas adolescentes no hotel onde estava hospedado antes da prova de fundo de elites do Mundial de ciclismo.O ciclista holandês quebrou o silêncio acerca do que aconteceu e aproveitou para esclarecer a situação. "Lamento o que aconteceu claro. Tinha de o resolver de outra forma, mas era tarde e queria dormir. Agora não posso voltar atrás", explicou aos meios de comunicação que o abordaram no aeroporto de Bruxelas."Há rumores de que empurrei as raparigas, mas isso não aconteceu. Agarrei uma pelo braço, sem intenção de a magoar. Todos os que me conhecem sabem que nunca magoei ninguém", contou.Van der Poel espera agora que o advogado termine o recurso para saber se vai ficar impedido de voltar à Austrália nos próximos três anos e quer aproveitar para recarregar energias. "Vou descansar algum tempo em casa. Estou feliz por voltar, porque quero deixar isto para trás o quanto antes", vincou.