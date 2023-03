Volta ao Alentejo: Transmissão televisiva é desejo do turismo

O Turismo do Alentejo (ERT) é outra das entidades que patrocina a Volta ao Alentejo, e o seu presidente reconhece que a prova teria mais impacto se fosse televisionada, "tal como a Volta a Portugal e a Volta ao Algarve, embora saibamos que isso traria custos acrescidos importantes", disse-nos Vítor Silva.

Uma situação que é também partilhada por Joaquim Gomes, diretor da Volta ao Alentejo. "Mantemos a prova no patamar que o orçamento que temos nos permite. Não podemos fazer uma aposta ao nível por exemplo de uma produção de imagens com transmissão televisiva como tem a Volta ao Algarve ou a Volta a Portugal. De qualquer modo, a Volta ao Alentejo está num patamar para, quando dono reveja o orçamento, dar o salto para uma aposta ainda maior do que aquela que existe".

Para o Turismo do Alentejo, não restam dúvidas quanto à importância da corrida para a promoção da região.

"Sendo um importante evento desportivo com repercussões a nível nacional, mostra que a região está preparada para receber outras relevantes provas deste e doutro tipo, capazes de atraírem desportistas e públicos e visibilidade para a região", destaca Vítor Silva, para quem este desporto é sem dúvida um grande veículo publicitário, nesta caso de uma região.

"O ciclismo é uma modalidade querida dos portugueses e por isso nestes dias o Alentejo é notícia", frisa o presidente do Turismo do Alentejo.

Durante a prova, foi o secretário-geral da ERT, José Santos, a fazer as honras do organismo, que patrocinou uma das quatro camisolas em disputa, a branca da juventude, que este ano consagrou Max Walker (Trinity Racing), de 21 anos, à frente do português Alexandre Montez (LA). Na classificação geral, o britânico terminou a 40ª edição da Volta ao Alentejo no oitavo lugar.