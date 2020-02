Volta ao Algarve: As odisseias de Nils Pollit

É uma das histórias mais caricatas desta 46.ª edição da Volta ao Algarve: Nils Pollit (Israel Start-Up Nation) está a fazer autênticas odisseias, enquanto o resto do pelotão está a fazer 'apenas' etapas.





O ciclista alemão, de 25 anos, está no Algarve para preparar a época de clássicas (março e abril) e, por isso, quanto mais quilómetros fizer, melhor. Foi com esse intuito que Pollit, em pelo menos duas etapas, fez a travessia do hotel para a partida de bicicleta - os colegas foram confortavelmente no autocarro -, fez depois toda a etapa e, depois de cruzar a meta, seguiu para o hotel... novamente montado na sua máquina.Para ter noção, de Portimão (hotel da equipa) a Sagres são cerca de 52 km. Segui-se a etapa de 202 km que ligou Sagres à Fóia. E, por fim, o regresso ao hotel: mais 33 km. Ou seja, no total Pollit fez 287 km num dia. Mais 85 que o restante pelotão.Em conversa com, o corredor alemão não quis admitir. "Eu? Não! Porque diz isso?", questionou, mas mudou de atitude quando foi confrontado com 'provas visuais': "Pronto, talvez esteja a fazer, sim", atirou, bem-disposto.Mas porquê? Por que é que Nils Pollit está a colocar tanto peso nas pernas?: "Por que não? O tempo até está bom! Antes das clássicas tenho de colocar quilómetros nas pernas e este treino extra serve exatamente para isso."Em 2019, o ciclista fez segundo no Paris-Roubaix e quinto no Tour de Flandres, por isso este ano só pensa em fazer melhor. "Sim, foi uma temporada boa e quero estar tão bem como no ano passado, se tiver melhor, perfeito."