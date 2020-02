Volta ao Algarve com pelotão de estrelas

Com a temporada de 2020 a dar as primeiras pedaladas, a Volta ao Algarve volta a ser o destino, este mês, do roteiro competitivo de algumas das melhores equipas e ciclistas do pelotão mundial. A prova, que este ano tem Record como parceiro media, foi esta terça-feira apresentada em Faro, e, para a organização, a edição deste ano vai ser "a melhor de sempre".











Vejamos então o que sustenta esta frase. Entre os dias 19 e 23 de fevereiro vão competir na 46ª Volta ao Algarve os campeões olímpicos de estrada, Greg van Avermaet (CCC Team), e de omnium (ciclismo de pista), Elia Viviani (Cofidis), também campeão europeu de estrada. Vão ainda pedalar, o campeão do mundo de contrarrelógio, Rohan Dennis (Team INEOS), e o campeão da Europa da mesma disciplina, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), o campeão mundial de ciclocrosse e uma das figuras das clássicas na estrada, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), o tricampeão mundial de contrarrelógio em sub-23, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), o campeão mundial de madison (ciclismo de pista) Roger Kluge (Trek-Segafredo), além de três homens que já foram campeões mundiais de estrada, Michal Kwiatkowski (Team INEOS), Philippe Gilbert (Lotto Soudal) e o português Rui Costa (UAE Team Emirates), que regressa a esta corrida na qual não competia desde 2014.A lista de inscritos inclui ainda o categorizado italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), um dos dois únicos ciclistas em atividade que já conquistaram as três grandes voltas por etapas, assim como o vencedor do Tour de France em 2018 e da Volta ao Algarve em 2015 e 2016, Geraint Thomas (Team INEOS). Outros especialistas em provas por etapas de quem se esperam bons desempenhos na corrida portuguesa são Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), Miguel Ángel López (Astana Pro Team) e Tim Wellens (Lotto Soudal).Mas há ainda André Greipel (Israel Start-Up Nation), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Cees Bol (Team Sunweb), Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert), Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step), Jasper Styuven (Trek-Segafredo), John Degenkolb (Lotto Soudal) ou Matteo Trentin (CCC Team).Confira as equipas participantesWorldTeamsAstana Pro Team (KAZ), Bora-hansgrohe (GER), CCC Team (POL), Cofidis (FRA), Deceuninck-Quick-Step (BEL), Groupama-FDJ (FRA), Israel Startp-UP Nation (ISR), Lotto Soudal (BEL), Team INEOS (GBR), Team Sunweb (GER), Trek-Segafredo (USA) e UAE Team Emirates (UAE).ProTeamsAlpecin-Fenix (BEL), Caja Rural-Seguros RGA (ESP), Circus-Wanty Gobert (BEL), Fundación-Orbea (ESP) e Uno-X Norwegian Development Team (NOR)ContinentaisAtum General-Tavira-Maria Nova Hotel (POR), Aviludo-Louletano (POR), Efapel (POR), Kelly-InOut-Build (POR), LA Alumínios-LA Sport (POR), Miranda-Mortágua (POR), Rádio Popular-Boavista (POR) e W52-FC Porto (POR)E as Etapas19 de fevereiro: 1.ª Etapa: Portimão – Lagos, 195,6 km20 de fevereiro: 2.ª Etapa: Sagres – Fóia (Monchique), 183,9 km21 de fevereiro: 3.ª Etapa: Faro – Tavira, 201,9 km22 de fevereiro: 4.ª Etapa: Albufeira – Malhão (Loulé), 169,7 km23 de fevereiro: 5.ª Etapa: Lagoa – Lagoa, 20,3 km (CRI)