Volta ao Algarve: Iúri Leitão é baixa por doença

Iúri Leitão, campeão mundial de omnium, vai falhar a 50.ª Volta ao Algarve por doença, confirmou esta segunda-feira à Lusa o ciclista português da Caja Rural.

O vianense, de 25 anos, é uma baixa de última hora no pelotão da Algarvia, que vai estar na estrada entre quarta-feira e domingo.

Assim, Rui Costa (EF Education-Easy Post) e Rui Oliveira e António Morgado, ambos da UAE Emirates, serão os emigrantes lusos que vão marcar presença na mais importante prova velocipédica disputada em território nacional.

Além de Iúri Leitão, primeiro português a conquistar um título mundial de elites em pista, também João Almeida (UAE Emirates), o terceiro classificado do Giro2023, vai falhar a Volta ao Algarve, depois de uma constipação ter atrasado a sua preparação para o arranque da temporada.

A 50.ª Algarvia, que arranca na quarta-feira, em Portimão, e termina no domingo, no alto do Malhão, conta com nomes grandes do pelotão, como os belgas Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), o norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) ou os britânicos Geraint Thomas e Thomas Pidcock, ambos da INEOS, e Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek).