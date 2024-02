Volta ao Algarve: Martínez vence no Malhão e Remco conquista geral

Remco Evenepoel é o vencedor da Volta ao Algarve de 2024, sendo esta a sua terceira vitória na prova, depois dos títulos em 2020 e 2022, igualando o feito de Belmiro Silva, o primeiro e até agora único, que tinha três triunfos na Algarvia, em 1977, 1981 e 1984.O ciclista belga da Soudal foi o segundo na última etapa, no Alto do Malhão, a três segundos do vencedor, o colombiano Daniel Martínelz (Bora), que sai da prova portuguesa com dois triunfos em etapas (já tinha ganho na Fóia) e o segundo posto da geral, depois da vitória na geral em 2023.António Morgado (Emirates), a fazer a sua primeira época no World Tour, fechou a etapa em décimo, a 24 segundos, obtendo igual posição na geral, a 2.09 minutos, conquistando ainda o prémio da juventude.Remco Evenepoel somou 18:45,53 horas nos cinco dias de competição, menos 43 segundos que Martínez e menos 1.21 minutos que Jan Tratnik (Visma), que fechou o pódio da classificação geral de 2024.