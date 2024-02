Volta ao Algarve: Remco Evenepoel vence contrarrelógio e é o novo líder

Sem surpresas, Remco Evenepoel venceu esta tarde a quarta etapa da Volta ao Algarve, um contrarrelógio de 22 quilómetros, com partida e chegada a Albufeira.O jovem realizou o trajeto em 27.09 minutos, à frente do norte-americano Magnus Sheffield (Ineos), com o suíço Stefan Kung (Grupoma) a fechar o pódio da etapa.O Belga da Soudal é agora o novo camisola amarela, condição que vai defender este domingo na chegada ao Alto do Malhão. Destronou na liderança o colombiano Daniel Martínel (Bora), que foi oitavo na etapa, sendo agora o segundo da geral, a 48 segundos de Remco Evenepoel.O melhor português no contrarrelógio foi António Morgado (Emirates), em 15.º, com mais 1.13 minutos, t6endo subido três lugares na geral, para ser agora nono, a 1.39 minutos.Já o melhor ciclista entre as equipas portuguesas na etapa foi Rafael Reis (Sabgal), em 59.º, a 2.23 minutos.