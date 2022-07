W52-FC Porto com apenas José Neves no GP Douro: Federação e ADoP demoveram equipa de atuar com todos os ciclistas

A W52-FC Porto partiu para a 3.ª etapa do GP Douro Internacional com apenas um ciclista, José Neves (precisamente o líder). Os restantes seis corredores que disputavam a prova fazem então parte dos oito suspensos pela ADoP (no âmbito da operação 'Prova Limpa') e que são: José Gonçalves, Joni Brandão, Ricardo Mestre, Rui Vinhas, João Rodrigues e Ricardo Vilela.Apesar da punição, a W52-FC Porto estava preparada para cumprir o contrarrelógio de 29,1 quilómetros em Resende com todos os seus ciclistas. No entanto,sabe que uma intervenção de última hora da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) travou os intentos da equipa, que no espaço de meia hora foi sensibilizada para os riscos que corria ao prosseguir com a decisão de atuar com todos os ciclistas e que estaria a infrigir a lei.A W52-FC Porto acatou então os conselhos e apenas José Neves foi para a estrada.