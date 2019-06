W52-FC Porto confia em Raúl Alarcón

A última etapa do GP Abimota ficou marcada pela grave queda que vitimou Raúl Alarcón. O espanhol da W52-FC Porto fraturou a clavícula direita e muitos deram como impossível recuperar a tempo para a Volta a Portugal.No entanto, não é isso que os portistas pensam. António Carvalho deixa bem claro que Alarcón continua a ser o líder da W52-FC Porto. "Partiu a clavícula sim, mas todos sabem o grande atleta que é. Não tenho dúvida de que vai vencer novamente. Ele será fundamental e irá certamente para o 'triplete'", garante o ciclista, de 29 anos, que não pensa em subir na hierarquia portista: "Nem me passa pela cabeça."Por sua vez, Joaquim Silva admite que a equipa sentiu o 'toque', mas também está convicto na recuperação do líder. "O Sr. Raúl Alarcón... só o nome diz tudo! A preparação estava a correr muito bem e, sim, este foi um pequeno desaire, mas penso que estará em breve de volta aos treinos para estar o melhor possível na Volta. Acredito que vá estar", refere, mas mostra-se cauteloso: "Se não estiver, temos mais um ou dois elementos que estarão prontos."O vencedor da Volta a Portugal de 2016, Rui Vinhas, vai voltar à competição depois das notícias sobre o seu controlo positivo a betametasona. O português vai estar em Melgaço, para disputar a prova de fundo dos Campeonatos Nacionais de ciclismo.