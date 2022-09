W52-FC Porto formaliza intenção de ter equipa em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) revelou esta terça-feira quais as equipas que formalizaram a intenção de voltarem a constituir-se como equipas continentais UCI na próxima época. São nove das 10 formações que formaram o pelotão da temporada de 2022, incluindo a W52-FC Porto,a quem a entidade máxima que rege a modalidade a nível internacional retirou a licença desportiva na sequência da Operação Prova Limpa, desencadeada pela Polícia Judiciária e ADoP e na qual resultaram arguidos e corredores suspensosEm relação às dez equipas que competiram este ano, há uma que não apresentou junto da Federação o seu processo de intenção: trata-se da Aviludo-Louletano-Loulé Concelho.Mais informa a FPC, que "a decisão quanto às equipas admitidas para a época 2023, será tomada em reunião de Direção convocada para o efeito, segundo os critérios e procedimentos previstos nos pontos 2.1. destas normas. A decisão será anunciada e comunicada aos clubes até ao 4 de outubro 2022".Eis as equipas profissionais que pretendem manter-se no pelotão nacional em 2023:ABTF Betão-FeirenseAtum General-Tavira-AP Maria Nova HotelEfapel CyclingGlassdrive-Q8-AnicolorKelly-Simoldes-UDOLA Alumínios-Credibom-Marcos CarRádio Popular-Paredes-BoavistaTavfer-Mortágua-Ovos MatinadosW52-FC Porto