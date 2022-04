W52-FC Porto volta a treinar

Adriano Quintanilha, principal apoio da W52-FC Porto, tomou a iniciativa de reunir a equipa em Paredes e retomar ontem os treinos, depois do escândalo ‘Operação Prova Limpa’. A rusga desencadeada no dia 24 pela PJ e ADoP levou à detenção do diretor desportivo Nuno Ribeiro e do adjunto José Rodrigues.

Entretanto, começa hoje a Volta às Astúrias (até domingo), sem a W52-FC Porto e o Boavista, mas com a Efapel e o Louletano em ação.