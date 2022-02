Wout Poels vence etapa e assume liderança da Volta à Andaluzia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista holandês Wout Poels (Bahrain-Victorious) venceu este sábado a quarta etapa da Volta à Andaluzia, entre Cúller Vega e Baza, e ascendeu à liderança da prova, na qual o português Nelson Oliveira (Movistar) é 32.º da classificação geral.

Poels cumpriu os 167,4 quilómetros do percurso em 3:56.52 horas e impôs-se ao sprint ao cazaque Alexey Lutsenko (Astana), que cortou a meta em segundo. O belga Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) foi terceiro, a 18 segundos do vencedor.

Com o triunfo na etapa, Poels ascendeu à liderança, com um total de 17:06.49 horas, e parte para a última etapa com 10 segundos de vantagem sobre o colombiano Miguel Ángel López (Astana).

O anterior líder, o italiano Alessandro Covi (UAE Emirates) terminou a tirada na 20.ª posição, a sete minutos do neerlandês, e caiu para o 14.º lugar da geral.

O único português em prova, Nelson Oliveira (Movistar) terminou a etapa na 30.ª posição, a sete minutos do vencedor, e subiu do 54.º ao 32.º lugar da geral, a 9.45 minutos de Wout Poels.

No domingo, a quinta e última etapa da 68.ª edição da Volta à Andaluzia liga Huesa a Chiclana de Segura, na distância de 146,4 quilómetros.