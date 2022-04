Wout van Aert falha Amstel Gold Race mas já pode regressar aos treinos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista belga Wout van Aert vai falhar a defesa do 'cetro' na Amstel Gold Race, embora já tenha recebido "luz verde para retomar os treinos", após a infeção com o coronavírus, anunciou esta quarta-feira a Jumbo-Visma.



"Wout van Aert ainda não correrá no domingo. A boa notícia é que recebeu luz verde para retomar os treinos", esclareceu a equipa holandesa. Assim, o vice-campeão olímpico de fundo em Tóquio2020 não defenderá o triunfo na clássica que conquistou em 2021.

A Jumbo-Visma não revelou, contudo, se a 'estrela' belga vai participar na Paris-Roubaix, em 17 de abril.

No domingo, o campeão belga já falhou a Volta a Flandres, um dos 'monumentos' do ciclismo e um dos grandes objetivos da sua temporada, depois de ter testado positivo ao coronavírus. "Desde a manhã de ontem [quinta-feira] que tenho uma ligeira dor de garganta. Fiz imediatamente dois autotestes [à covid-19] e ambos deram positivo. Depois fiz um teste PCR, que deu positivo. A boa notícia é que tenho apenas sintomas ligeiros, apenas a dor de garganta e febre", referiu num vídeo publicado na sua conta oficial no Instagram na sexta-feira.

Hoje, os meios de comunicação belgas colocaram em dúvida a participação do corredor de 27 anos na clássica francesa, conhecida como 'Inferno do Norte', devido ao período de recuperação da infeção com o coronavírus.

Com dois triunfos em clássicas na Bélgica (E3 Saxo Bank Classic e Omloop Het Nieuwsblad), Van Aert era um dos ciclistas em melhor forma neste início da temporada, tendo vencido também uma etapa no Paris-Nice.