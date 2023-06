A amarga celebração de Geraint Thomas após o Giro: «Só consegui beber meia cerveja...»

Geraint Thomas deixou escapar a vitória no Giro por meros 14 segundos - muito por culpa de um contrarrelógio final para esquecer - e a sensação de deceção segue viva. O relato feito pelo próprio, no podcast 'Watts Occuring', diz bem do estado de espírito do britânico da INEOS, 2.º na prova italiana, à frente de João Almeida."Sou um homem destroçado, para ser sincero. Não é que tenhámos tido uma noite louca, mas o meu corpo simplesmente disse 'basta'. Apenas consegui beber meia cerveja, porque o meu estômago estava tão afetado de todos os geis que tomei na última semana de Giro... Nem conseguia dormir, por causa de toda a cafeína que tomei na prova", assumiu o ciclista de 37 anos, que aproveitou para recordar a fatídica subida, no contrarrelógio, que lhe tirou a vitória final: "Sentia-me muito para trás ainda antes da subida, não conseguia puxar nada. Foi nesse momento que pensei 'merda!'.E o que se segue depois desta deceção em Itália? "Os Nacionais britânicos. Os Mundiais são também um grande objetivo, porque são na Grã-Bretanha. A Vuelta pode também entrar no plano, vamos ver".