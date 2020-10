Chuva atrasa partida e encurta percurso: siga em direto a 19.ª etapa do Giro'2020

10h05 - O programa da 19ª etapa do Giro foi alterado! Devido à chuva torrencial que se faz sentir, vários ciclistas protestaram, segundo avança a imprensa italiana, tendo levado a organização a encurtar a etapa, inicialmente prevista para 258 quilómetros entre Morbegno e Asti.





Buongiorno Giro!



Come ogni giorno @monicabertini e @ivanbasso presentano la tappa del giorno. Oggi la numero 19, da Morbegno ad Asti, la più lunga del Giro d'Italia 2020.



Powered by @ENIT_italia #Giro pic.twitter.com/ou6KIZkQ3W — Giro d'Italia (@giroditalia) October 23, 2020

A nova partida será dada no lago de Como, por volta das 11h30, na tradicional área de chegada da Lombardia. A etapa terá então cerca de 180 quilómetros de extensão.09h45 - A etapa está atrasada, devido às condições climáticas.09h10 - Está tudo a postos para o início da etapa.- Já o italiano Matteo Spreafico abandona o Giro. O o ciclista da equipa Vini Zabù-KTM foi suspenso provisoriamente depois de controlos antidoping "anormais" dos dias 15 e 16, conforme anunciou a União Ciclista Internacional (UCI), quinta-feira à noite, em conferência de imprensa.- Arnaud Démare é um dos favoritos à vitória na etapa de hoje, depois de ter batido ao sprint a concorrência neste Giro já por quatro vezes.







- Hoje cumpre-se a 19.ª etapa, a mais longa deste Giro, numa extensão de 253 quilómetros entre Morbegno e Asti. Depois de uma dura etapa de alta montanha no Stelvio, o pelotão tem esta sexta-feira uma etapa plana, ideal para os velocistas.- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma etapa da Vota a Itália. Depois de 15 dias consecutivos a vestir de rosa , João Almeida perdeu ontem a liderança do Giro para Wilco Kelderman, partindo esta sexta-feira para a 19.ª etapa como 5.º classificado da geral, estando, agora, a 2.16 minutos do holandês da Sunweb, novo líder da prova. Já Ruben Guerreiro assegurou virtualmente a camisola azul , de líder da montanha, depois de ontem ir para a fuga, amealhando os pontos necessários nas primeiras duas contagens de montanha do dia.