Chefe da UAE deixa mensagem a João Almeida: «Portugal e o mundo do ciclismo têm de estar orgulhosos de ti»

Joxean Fernández Matxin viajou para Itália para acompanhar os derradeiros dias de Giro, mesmo a tempo de ver João Almeida dar à sua UAE Emirates a quinta presença no pódio final de uma Grande Volta, a primeira na prova transalpina. Após as emoções das últimas jornadas e da celebração de hoje pelo 3.º posto do português, o basco recorreu às redes sociais para elogiar o seu ciclista.



"Aqui está um grande. Portugal e o mundo do ciclismo têm de estar orgulhosos de ti, amigo. Que continues a levar esse teu #BotaLume por todos os cantos do mundo. Todo o meu carinho e respeito", escreveu o diretor desportivo da UAE Emirates, que foi o grande responsável pela ida do português para a sua equipa no ano passado.