Coro de críticas após violenta queda de Landa: «Isto tem de acabar!»

O Giro'2021 perdeu esta quarta-feira um dos seus candidatos, devido ao abandono de Mikel Landa, mas o ciclismo espanhol perdeu também uma das grandes esperanças para conseguir um resultado de realce esta época. Tudo por causa de uma queda sofrida na fase final da quinta etapa da prova italiana, que deixou o selecionador espanhol Pascual Momparlet bastante agastado.





Hoy fue @MikelLandaMeana del que espero noticias y que se recupere pronto.El @giroditalia no puede poner esos finales tan peligros. Hay que parar esto ya!! el espectáculo vale menos que la vida o la lesión de los ciclistas. pic.twitter.com/Vct0WveK7a — Pascual Momparler (@Momparler) May 12, 2021

Nas redes sociais, Momparlet diz ainda esperar notícias sobre o ciclista da Bahrain-Victorious e apelou ao Giro para terminar com finais de etapa que considera demasiado perigosos. "Hoje foi o Mikel Landa, de quem espero notícias e que recupere rápido. O Giro não pode ter finais tão perigosos. Isto tem de acabar. O espectáculo vale menos do que a vida ou a lesão dos ciclistas", escreveu o técnico espanhol no Twitter.Ao que tudo indica, Landa sofreu uma fratura da clavícula, na sequência de uma queda conjunta com outros ciclistas, após Joe Dombrowski ter chocado com um elemento da organização. Como consequência, Francois Bidard também caiu, mas conseguiu acabar, ao contrário dos outros dois envolvidos."Estava com muitas dores. Não temos bem a certeza se fraturou a clavícula ou o pulso. O Mikel era o nosso líder e estava aqui para ganhar o Giro. Vamos continuar e ainda temos o Pello Bilbao e o Damiano Caruso", declarou Franco Pellizotti, o diretor da Bahrain Victorious.