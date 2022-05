Diretor da UAE Emirates "profundamente transtornado" com a desistência de João Almeida do Giro

O ciclista português João Almeida, quarto da classificação geral, abandonou esta quinta-feira a Volta a Itália após um teste positivo ao coronavírus, anunciou a sua equipa, a UAE Emirates.

"O português, que teve sintomas de gripe durante a noite, testou positivo à covid", informou a equipa dos Emirados Árabes Unidos, em comunicado.

O corredor de 23 anos, que liderava a classificação da juventude, estava na quarta posição da geral, a 1.54 minutos do camisola rosa, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), e a 49 segundos do terceiro classificado, o espanhol Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Quarto classificado em 2020, ano em que andou 15 dias vestido de rosa, e sexto no ano passado, Almeida estava na discussão pelo pódio final da 105.ª edição do Giro, que termina no domingo, com um contrarrelógio em Verona.

A nota da equipa destaca ainda que os restantes membros da equipa, incluindo os também portugueses Rui Costa e Rui Oliveira, bem como o 'staff', testaram negativo.

O diretor, Mauro Gianetti, mostrou-se "profundamente transtornado" com a notícia, porque "o João e a equipa que o apoia estavam a fazer uma excelente corrida".

"Os nossos objetivos eram o pódio do Giro e a camisola branca, de melhor jovem, e estávamos na luta para conseguir ambos", lamentou.

Segundo Gianetti, esta "realidade com que temos de viver todos os dias há dois anos" tem de significar que a equipa "olhe em frente", desejando ao português "uma recuperação o mais breve possível".

O médico da equipa no Giro, Michele de Grandi, explicou que o ciclista de 23 anos, das Caldas da Rainha, começou por testar positivo durante a noite de quarta-feira, após sentir "dores persistentes na garganta".

"Temos regras apertadas de prevenção e, além de desinfetar os ambientes habitualmente usados pela equipa em cada dia, mantemos os atletas em quartos individuais para limitar contactos próximos", esclareceu.