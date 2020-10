Equipa de João Almeida quase sem palavras: «Respeito interminável e admiração pelo rapaz»

A Deceuninck-QuickStep mostrou-se tremendamente agradecida a João Almeida por aquilo que o ciclista português já fez nesta Volta a Itália. Após Almeida perder a camisola rosa, que envergou durante duas semanas, a equipa só teve elogios.





"Nada a não ser respeito interminável e admiração por este jovem rapaz, que durante 15 dias honrou a icónica camisola rosa do Giro", escreveu a Deceuninck no Twitter.Recorde-se que também a figura da equipa, Remco Evenepoel, se mostrou impressionado com o rendimento de João Almeida