Geraint Thomas preparado para a batalha: «Vou lutar por manter esta camisola»

Depois da luta da véspera com João Almeida, Geraint Thomas viveu uma jornada tranquila antes das decisões. O triunfo na 17.ª etapa foi para o italiano Alberto Dainese, numa tirada na qual o ritmo foi forte, mas imposto pelas equipas dos sprinters. Em jeito de análise, o camisola rosa falou de um dia calmo, antes da 'tempestade' que se aproxima, com três etapas decisivas, a começar já na quinta-feira."Houve um pouco de chuva, mas nada comparado com o que já tivemos. Tivemos boas condições no final. Foi um final em pelotão algo louco, mas estamos felizes por ter salvo o dia. Sabíamos que as equipas dos sprinters iam impor o andamento, foi um bom ritmo. O objetivo hoje era guardar o máximo de energia possível para as próximas três etapas. Vão ser muito difíceis e espero muitos ataques dos meus adversários. Vou lutar por manter esta camisola", declarou o britânico da INEOS, que amanhã sairá para a estrada, no dia do seu 37.º aniversário, vestido de rosa.O objetivo é claro: acabar o dia com a camisola vestida e "conservá-la até Roma". Para tal, o ciclista da INEOS terá de defender a vantagem de 18 segundos que tem para João Almeida e 29 para Primoz Roglic.