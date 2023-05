Geraint Thomas: «Roglic já teve um dia mau, o Almeida teve-o hoje...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da na terça-feira ter deixado Primoz Roglic para trás e ter cruzado a meta logo atrás de João Almeida, Geraint Thomas voltou esta quinta-feira a estar entre os melhores na luta pela vitória do Giro'2023. Desta feita cruzou a meta ao lado de Roglic, deixando Almeida para trás. Feito o balanço, o ciclista da INEOS fala numa jornada positiva."Foi um bom dia. Ganhei tempo ao Almeida e não perdi para o Primoz Roglic, por isso foi um bom dia. Senti-me bastante bem, a controlar. O Primoz gosta de rodar duro, depois ir tranquilo, depois ir mais duro... Não estava certo da forma como estava, mas nos últimos 2 quilómetros voltou a puxar. Esteve muito forte, mas estou contente com a etapa", comentou o ciclista britânico, após a tirada.Relativamente ao facto de ter ganho margem para João Almeida - tem agora 39 segundos para o português -, Thomas assume ser bom, mas lembra que um dia mau pode acontecer a qualquer um. "É bom ganhar tempo para o Almeida, mas o Roglic teve um dia mau ontem, o Almeida hoje. Tenho que continuar a ser consistente, levar as coisas dia a dia, subida após subida".