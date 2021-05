Giro'2021: Siga a 11.ª etapa em direto

há 1 horas 10:35

A primeira semana

A primeira semana do Giro terminou com Egan Bernal com a camisola rosa e com uma vitória de Peter Sagan antes do dia de descanso. O eslovaco rematou o trabalho da equipa e veste agora a camisola ciclamino de líder da classificação dos pontos.



João Almeida perdeu tempo na primeira etapa de montanha, mas mostrou-se bastante bem nas restantes etapas difíceis, agora ao lado de Remco Evenepoel. Nesta primeira semana há que destacar ainda a combatividade de Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira, que foram para a frente da corrida para tentar a vitória.