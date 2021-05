Giro'2021: siga a 20.ª etapa, em direto

Bom dia! Depois de João Almeida (Deceuninck–Quick-Step) fechar a etapa de ontem, a 19.ª, no segundo lugar, é agora momento de centrarmos as nossas baterias no dia de hoje - o último dia de montanha. Etapa com três contagens de primeira categoria e com passagens acima dos dois mil metros.



Tal como adiantámos ontem, esta será a última oportunidade para os trepadores ganharem tempo, com Simon Yates (BikeExchange) a voltar novamente ao ataque para tentar aproximar-se de Egan Bernal (INEOS), líder da geral.



A etapa de hoje liga Verbania a Valle Spluga - Alpe Motta (164km).

Ao Minuto há 1 horas 09:41 O perfil da 20.ª etapa

