Giro'2021: Siga a segunda etapa, em direto

Antevisão do que aí vem

Depois do contrarrelógio de ontem, hoje o dia é dos sprinters. Nesta etapa com chegada a Novara, os homens rápidos serão os protagonistas e há dois nomes que saltam à vista: Caleb Ewan e Fernando Gaviria. As equipas destes dois corredores, Lotto Soudal e UAE Emirates, respetivamente, são as que trazem o comboio mais bem oleado, mas os líderes não têm sido o mais ganhadores nesta temporada.



Por isso espera-se uma boa luta entre estes dois, com homens como Tim Merlier (Alpecin), Peter Sagan (Bora), Giacomo Nizzolo (Qhubeka), Elia Viviani (Cofidis) ou mesmo Matteo Moschetti (Trek) a intrometerem-se.