Giro'2021: Siga a sétima etapa em direto

há 1 horas 11:39

A 'previsão' de José Azevedo para a etapa de hoje

No guia especial que Record preparou para esta edição do Giro, José Azevedo, diretor desportivo da Delko, analisou as 21 etapas e o que pode esperar-se em cada uma delas. Foram estas as 'previsões' para a tirada desta sexta-feira:



"Depois das etapas de montanha, começa a haver alguma diferença na geral e, por isso, esta pode ser uma tirada em que chega a fuga. Neste dia vão pensar nessa possibilidade. Veremos quem vai controlar, porque a equipa do líder não se vai importar que a fuga chegue. As formações dos sprinters têm a primeira metade do percurso acidentado, o que pode complicar o controlo da etapa. Acredito que vá ser um início muito rápido, com muita gente interessada em ir para a frente e esses 400 metros finais, a cerca de 4%, podem colocar os sprinters a pensar se a chegada é boa para eles. Para mim é a primeira possibilidade para a fuga vingar".