Arranca esta sexta-feira mais uma edição do Giro, uma prova na qual os portugueses voltam a depositar grandes expectativas, especialmente pela presença de João Almeida. Neste especial poderá saber tudo sobre a primeira Grande Volta da temporada, desde o percurso (analisado etapa a etapa com a ajuda de alguns dos melhores ciclistas do pelotão nacional), as equipas e os seus objetivos, mas também recordar a história e aquilo que os portugueses por lá fizeram. Há ainda espaço para curiosidades e muito mais!