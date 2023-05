Aí está a primeira prova de três semanas do ano do calendário mundial, a Volta a Itália. Vai para a estrada entre os dias 6 e 28 de maio, com as primeiras pedaladas a serem dadas na zona costeira de Fossacesia, na região de Abruzzo, para a consagração ter lugar em Roma, algo que acontece pela quinta vez na longa história da corrida transalpina.



Os portugueses voltam a depositar grandes expectativas em João Almeida, que chega ao Giro como líder da Emirates e depois de em 2022 não ter chegado ao fim devido à Covid.



Neste especial poderá saber tudo sobre a 106ª edição da corrida italiana, desde o percurso (analisado etapa a etapa), as equipas e os seus objetivos, mas também recordar a história e aquilo que os portugueses por lá fizeram. Há ainda espaço para curiosidades e muito mais!