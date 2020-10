Hindley é o novo camisola rosa: «Estou sem palavras»

Jai Hindley é o novo camisola rosa, depois de o seu colega de equipa Wilco Kelderman ter andado como líder da prova. No final da 20.ª etapa, ganha ao sprint por Tao Geoghegan Hart, o ciclista da Sunweb não escondeu a satisfação de ter conseguido alcançar um sonho de criança.





"Estou sem palavras. É algo com que sonho desde pequeno. Vestir a camisola de líder num 'Grand Tour' é um privilégio incrível..., tirá-la a Wilco [Kelderman] não é o ideal, mas é bom mantê-la na equipa. Estou sem palavras", afirmou Hindley, que comentou ainda como viveu a penúltima etapa da Volta a Itália."Vi que [Tao Geoghegan Hart] não estava muito bem no início da subida, e pensei que seria capaz de 'fugir', mas simplesmente as minhas pernas não conseguiram. Estava a tentar de tudo quando atacava, mas simplesmente não conseguia livrar-me dele, então tentei vencê-lo ao sprint, mas ele é muito forte", explicou."Amanhã vou dar o meu melhor e ver como corre, mas independentemente do resultado, estou muito feliz com a forma como tem corrido este Giro", disse.