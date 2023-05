João Almeida assume dia "duro": «Não podia ter feito melhor do que isto»

Nono colocado no final da etapa 18, João Almeida cedeu segundos preciosos na luta pela vitória final no Giro'2023 - e perdeu também o 2.º lugar para Primoz Roglic -, isto numa jornada na qual assume que as sensações não foram as melhores, tal como revelara Mauro Gianetti , o diretor desportivo da equipa para este Giro. Após a etapa do dia, o português deixa claro que fez o possível e que não tinha mais para dar."Foi um dia muito duro desde o começo. Fiz o meu melhor e estou contente por isto. Não podia ter feito melhor do que isto. Hoje foi duro e amanhã será ainda mais. Não será fácil, mas aponto a estar lá em cima com os rivais e lutar até ao fim. Hoje foram mais fortes do que eu. Não é o ideal, mas no final de contas estou muito contente. Estamos mais perto de Roma, mas ainda há muito pela frente", disse o português, agora 3.º na classificação geral, a 39 segundos de Geraint Thomas.