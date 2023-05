João Almeida já olha para a Vuelta: «Estar na frente com os melhores e, se possível, fazer o pódio»

Ainda a digerir o pódio histórico no Giro deste ano , João Almeida assumiu à RTP a vontade de no próximo ano ir ao Tour e revelou ainda que ainda este ano tem como objetivo fazer boa figura na Vuelta."A Volta a França seria o próximo objetivo. Gostava de realizá-la no próximo ano, mas mais tarde darei notícias. Agora quero festejar com os meus colegas", comentou o ciclista da UAE Emirates, que em relação à Vuelta, uma prova que será o objetivo para o que falta de época, tem ideias bem claras: "O objetivo é discutir a prova, estar na frente com os melhores e, se possível, fazer o pódio".E por falar em pódio, em Itália conseguiu o primeiro numa Grande Volta na sua ainda curta carreira, um motivo de natural orgulho. "É um momento importante para o ciclismo português. Objetivo concretizado, trabalhei muito com os meus colegas para alcançá-lo. Que seja o início de vários pódios. A minha preparação tinha este objetivo."João Almeida enalteceu ainda a mudança que tem visto na forma como os portugueses olham para o ciclismo. "Desde 2020 que Portugal tem tido os olhos postos no ciclismo. Infelizmente nem tudo tem sido positivo, mas espero ter trazido felicidade para os portugueses e vou trabalhar para dar mais sorrisos. Tem mudado, os portugueses têm estado ao rubro a apoiar. Sinto muito apoio e isso faz a diferença. Se ligarmos a televisão vemos imensas bandeiras na estrada".