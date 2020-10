João Almeida cada vez mais candidato nas casas de apostas

Grande surpresa da primeira metade do Giro'2020, João Almeida parece ser cada vez mais um sério candidato a ficar no topo da classificação final da segunda grande volta da temporada. Se as indicações dadas esta terça-feira na estrada foram francamente positivas, com um ataque aos favoritos e um sprint final para ganhar 4 segundos de bonificação, as casas de apostas também já começam a olhar de outra forma para o português da Deceuninck–Quick-Step.





De tal forma que através de uma breve análise do portal Odds Checker, que reúne as odds de várias casas, é possível perceber-se que o português é já o terceiro favorito a vencer o Giro, apenas atrás de Wilco Kelderman e Vincenzo Nibali. É certo que os dois primeiros são os mais fortes candidatos, mas o português aparece logo atrás. Kelderman varia entre osda maior parte das casas de apostas aos, ao passo que Nibali está na casa dos. Logo atrás aparece João Almeida, com uma odd que varia entre os(da Bet365) aosda Betway.Atrás do português, mas já com odds na casa dos 8,00 e mais altas, ficam outros ciclistas que até agora eram vistos como mais fortes apostas, como Domenico Pozzovivo, Jakob Fuglsang ou Pello Bilbao.