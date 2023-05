João Almeida chega a Lisboa na manhã de 2.ª feira

Depois de este domingo ter feito história no Giro'2023, ao ser o melhor português de sempre na prova italiana - com o 3.º lugar final -, João Almeida regressa ao nosso país já na segunda-feira, tendo chegada marcada para as 8h45, no Aeroporto de Lisboa.A informação foi partilhada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, numa nota qual apela à mobilização popular para reconhecer o registo histórico do ciclista da UAE Emirates. "É a altura de lhe agradecermos pelo esforço deixado na estrada e pelas emoções que nos proporcionou", pode ler-se na publicação.