João Almeida defende liderança do Giro'2020: siga a 11.ª etapa em direto

11h13 - Começa a 11.ª etapa.





A-dos-Francos veste-se de rosa em homenagem a João Almeida



A-dos-Francos veste-se de rosa em homenagem a João Almeida

Giro d'Italia 2020

14/10/2020

‍?? Stage 11: Porto Sant'Elpidio > Rimini

182 km

1? GPM 4 cat

? 12:05 PM (CET)

~4:30 PM (CET)

?? Live: https://t.co/DnccY4nFLD

#?? #Giro



Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/elYqdGnjQA — Giro d'Italia (@giroditalia) October 14, 2020

- Os portugueses estão em grande neste giro: João Almeida parte para esta 11 .ª etapa como líder da geral e da Juventude, enquanto Ruben Guerreiro é líder da montanha.- Ontem Peter Sagan teve de dar o litro para regressar às vitórias, com o espanhol Pello Bilbao (Bahrain) a ter a ousadia de atacar o camisola rosa, mas acabou por dar-se mal, pois a Deceuninck fechou o espaço e colocou o português na frente da chegada do pelotão. "Já ouvi o meu nome na estrada e acho que estou a ganhar adeptos em Itália ", afirmou o português, líder da geral no final da etapa de ontem, que terminou no 3.º lugar.- O diretor da Volta a Itália, Mauro Vegni, lamentou ontem o abandono por casos positivos de covid-19 nas equipas da Mitchelton Scott e Jumbo-Visma mas garantiu que "a organização fará tudo para chegar a Milão ".- Grande surpresa da primeira metade do Giro'2020, João Almeida parece ser cada vez mais um sério candidato a ficar no topo da classificação final da segunda grande volta da temporada. E as casas de apostas também já começam a olhar de outra forma para o português da Deceuninck–Quick-Step.- O português João Almeida continua a ter uma campanha de sonho neste Giro'2020. Líder há mais de uma semana, o ciclista da Deceuninck–Quick-Step defende hoje mais uma vez a camisola rosa, numa etapa plana, propícia a roladores ou sprinters, sem grandes ameaças para o português. A 11 .ª etapa conta com 182 quilómetros entre Porto Sant'Elpidio e Rimini, com apenas uma contagem de montanha, de quarta categoria.