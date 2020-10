João Almeida defende liderança do Giro'2020: siga a etapa 10 em direto em dia marcado por casos de Covid-19

10h55 - Já decorre a 10.ª etapa. E aos primeiros quilómetros apareceu a chuva.





Giro d'Italia 2020

13/10/2020

‍?? Stage 10: Lanciano > Tortoreto

177 km

3? GPM 4 cat

1? GPM 3 cat

? 11:55 AM (CET)

~4:30 PM (CET)

Eis o perfil da etapa Eis o perfil da etapa

10h45 - O pelotão da corrida italiana, que termina no dia 25, em Milão, enfrenta a 10.ª etapa, entre Lanciano e Tortoreto, após um dia de descanso que se seguiu ao triunfo de Ruben Guerreiro (Education First), na etapa de domingo. Em Lanciano o tempo está bom.10h24 - Na segunda-feira, primeiro dia de descanso do Giro, foram feitos 571 testes à covid-19, tendo sido detetados casos de infeção também noutros dois elementos das estruturas das equipas, um da AG2R La Mondiale e outro na INEOS.10h22 - Ainda sobre a saída de Mitchelton-Scott, refira-se que ocorre depois de o britânico Simon Yates, o seu chefe-de-fila, ter deixado a corrida no sábado, também devido a covid-19.10h20 - Também o 'sprinter' Michael Matthews vai deixar a corrida, depois de ter sido diagnosticado com covid-19, confirmou a Sunweb, acrescentando que o australiano está a assintomático e a cumprir isolamento.9h50 - Kruijswijk, terceiro na Volta a França de 2019, ocupava o 11.º lugar na classificação geral, a 01.24 minutos do líder, o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep).9h46 - O dia arranque com notícias de desistências. Primeiro foi equipa Mitchelton anunciar o abandono após novos casos positivos à Covid-19 e pouco depois soube-se que Kruijswijk também não alinhar à partida para a 10.ª etapa pelo mesmo motivo.- Na lista de dificuldades da etapa estão somente três contagens de quarta categoria e uma de terceira, que terão interesse para Rúben Guerreiro, o líder da camisola da montanha.- Segue a campanha de sonho de João Almeida no Giro'2020. Líder há mais de uma semana, o ciclista português da Deceuninck–Quick-Step defende hoje a sua camisola rosa, isto numa décima etapa que, em teoria, não deverá deixar em perigo esse estatuto. Com 177 quilómetros entre Lanciano e Tortoreto, a tirada do dia é propícia a uma fuga e, em caso de chegada em pelotão, será discutida pelos sprinters.