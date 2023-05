«João Almeida disse-me que não se sentiu bem desde o começo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da vitória de terça-feira, num dia em que demonstrou uma força incrível, João Almeida mostrou esta quinta-feira a outra face da moeda. Cedeu numa das subidas finais e acabou por perder tempo para Geraint Thomas e Primoz Roglic na 18.ª etapa do Giro'2023 , para lá de ter também caído de 2.º para 3.º na classificação geral. Um resultado menos bom para o ciclista português da UAE Emirates, que desde o começo da jornada já apresentava sensações menos positivas.A revelação foi feita ao Eurosport, após a etapa, por parte de Mauro Gianetti, o diretor desportivo da equipa para este Giro. "Disse-me depois da etapa que não se sentiu fantástico desde o começo. Estava bem, mas não estava fantástico. Teve alguns problemas hoje. Não teve as melhores sensações, mas não perdeu muito tempo para os principais rivais hoje", começou por dizer."Teve de recuperar e, depois, ganhar novo fôlego. Mas o objetivo continua a ser o pódio. Ainda não estamos lá. Ainda temos o Thomas e o Roglic para lutar, dois adversários d etopo. Amanhã espero muita coisa, o dia promete um espectáculo incrível. O Roglic vai querer fazer alguma coisa, o Thomas quererá acabar na frente antes do contrarrelógio e o João quer recuperar. Será certamente uma boa batalha", previu.