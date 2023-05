João Almeida em ação: 6.ª etapa do Giro, em direto

há 2 horas 09:56

Remco Evenepoel traz marcas da etapa de ontem

Remco Evenepoel saiu massacrado das duas quedas que sofreu na 5.ª etapa do Giro: "Está com um hematoma no lado direito e contratura. Tem muitas dores. Espero que melhore após tratamento e uma boa noite de sono, mas vai ter dificuldades na próxima etapa. Não tem nada partido. Espero recuperá-lo rapidamente", disse o médico da Soudal, Toon Cruyt.