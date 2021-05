João Almeida impressionado com apoio: «Não me lembro de quantas bandeiras portuguesas vi»

Depois de mais uma etapa de montanha, onde foi quinto classificado, João Almeida deixou uma mensagem no Instagram agradecendo o apoio que tem recebido nesta edição do Giro. O ciclista português da Deceuninck-Quick Step é 8.º na geral e garante que, independentemente da posição em que terminar, vai para casa "com um sorriso na cara".





joão

"Não me lembro quantas vezes ouvi gritar o meu nome, quantas bandeiras portuguesas vi, quantos 'Bota Lume', quantos 'Força'. O ciclismo é isto, Incrível! Obrigado a todos pelo apoio. 30 km nos separam de terminar mais um Giro. Um Giro em que, uma vez mais, dei tudo de mim. Independentemente dos resultados, irei para casa com um sorriso na cara porque não há melhor sentimento do que poder estar lá em cima, com os melhores. 1 day to Go. Bota Lume", escreveu João Almeida.Recorde-se que a Volta a Itália termina amanhã com um contrarrelógio onde o corredor português tem boas possibilidades de subir mais uns lugares na geral.