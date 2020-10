João Almeida luta para segurar liderança no Giro'2020: siga a 9.ª etapa em direto

10h04 - Entretanto, veja como foi o aquecimento esta manhã na Trek-Segafredo...









10h02 - Filippo Ganna continua muito ativo, ele quer manter a camisola da montanha e hoje o dia vai ser particularmente duro em altitude. A concorrência está atenta.



9h58 - Filippo Ganna, portador da camisola da montanha, tentou escapar mas o pelotão não o deixou fugir e o italiano da Ineos foi 'reabsorvido' pelo grupo.



9h54 - Estes primeiros 60 quilómetros são planos e ainda não se registou nenhuma fuga. Está a chover.



9h40 - Começou a 9.ª etapa do Giro! Foi dada a partida em San Salvo, os ciclistas vão abrigados pois espera-se um dia muito frio.











- Caso mantenha a rosa de líder, João Almeida ampliará para sete o número de dias de rosas no Giro'2020, podendo assim cimentar o estatuto de ciclista português com mais dias na liderança de uma grande volta. Por outro lado, mantendo a liderança, Almeida irá passar o primeiro dia de descanso (amanhã) como líder.



- O português de 22 anos, da Deceuninck–Quick-Step, entra em cena com 43 segundos para o espanhol Pello Bilbao, 48 para Wilco Kelderman, 59 para Harm Vanhoucke e 1:01 para o italiano Vincenzo Nibali, o grande favorito para os italianos a triunfar nesta prova.



- Ao sexto dia de camisola rosa, João Almeida vai este domingo enfrentar aquele que será em teoria o primeiro grande teste à sua liderança. Uma etapa de montanha, com 207 quilómetros entre San Salvo e Roccaraso, onde se destacam várias dificuldades, nomeadamente duas subidas de primeira categoria (uma delas a coincidir com a meta) e outras duas de segunda.