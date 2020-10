João Almeida quer mais no Giro: «Vou dar tudo o que tenho para chegar mais à frente»

João Almeida não atira a toalha ao chão quanto a subir na classificação geral e fez, à reportagem de Record, a antevisão do decisivo contrarrelógio deste domingo em Milão.





"O balanço desta penúltima etapa é muito positivo, mostrámos garra e lutámos até ao fim. Agora não depende só de mim, mas vou dar tudo o que tenho para chegar o mais à frente possível", afirmou o corredor da Deceuninck-Quick-Step, assumindo que não esperava receber tanto apoio dos portugueses."Claro que não tenho total noção do real impacto da minha prestação, mas estou muito grato a todos os portugueses e por todas as mensagens. É complicado responder a todos, porque o tempo é muito escasso, mas estou grato e o apoio deles é fundamental", declarou o ciclista, de 22 anos, admitindo que no início da prova sonhava "com o top dez e isso já era ser muito ambicioso". "Estar nesta posição é um sonho tornado realidade", concluiu.: Joaquim Paulo, em Sestriere