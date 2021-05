João Almeida: «Queria ganhar a etapa, mas estou feliz por conquistar lugares na geral»

João Almeida terminou a 16.ª etapa do Giro no sexto lugar, a 1:21 minutos de Egan Bernal (INEOS). Um resultado que permite ao jovem de 22 anos subir ao top 10 da classificação geral, agora a 10:01 minutos do camisola rosa.





Numa tirada que ligou Sacile e Cortina d’Ampezzo e foi encurtada devido à chuva forte que se fez sentir, o ciclista natural de A-dos-Francos foi um dos destaques do dia, tendo subido três lugares na classificação geral - ultrapassou ainda Remco Evenepoel, companheiro na Deceuninck Quick Step -, quando faltam cinco etapas para o final da prova. O português mostrou-se sorridente após cortar a meta."Senti-me bem hoje, apesar da chuva e do frio. Queria vencer a etapa, por isso ataquei e juntei-me à fuga, mas o pelotão estava muito forte e endureceu a corrida, porque tinha outros planos para hoje. No final não foi um dia mau. Dei o meu melhor e estou feliz por ter conquistado alguns lugares na classificação geral", destacou João Almeida, em declarações citadas pelo site oficial da sua equipa, olhando para o percurso que falta até à derradeira tirada."Ainda falta muito para chegar a Milão e ainda faltam muitas etapas difíceis, mas vamos continuar a percorrer dia após dia e ver onde isso nos leva ", frisou o português.Esta terça-feira é dia dos ciclistas descansarem, com a etapa 17 marcada apenas para quarta-feira.